LE FESTIVAL DES HUIT 2026 DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure
LE FESTIVAL DES HUIT 2026 DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure mercredi 8 juillet 2026.
LE FESTIVAL DES HUIT 2026 DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Du 8 au 12 juillet 2026, Collioure vibrera au rythme de la 6e édition du Festival des 8. Une aventure chorégraphique exceptionnelle vous attend avec des stages de danse au Centre culturel classique, contemporain, jazz et atelier chorégraphique. Inscriptions ouvertes, suite du programme à venir.
.
Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 06 29 97 contact@groupedes8.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 8 to 12, 2026, Collioure will vibrate to the rhythm of the 6th edition of the Festival des 8. An exceptional choreographic adventure awaits you with dance workshops at the Cultural Center: classical, contemporary, jazz and choreographic workshop. Registration now open, program to follow.
L’événement LE FESTIVAL DES HUIT 2026 DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure a été mis à jour le 2026-02-09 par OT DE COLLIOURE