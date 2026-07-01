Informations pratiques

Collioure

13ÈME FESTIVAL DE LA PLAGE AUX ÉTOILES

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Pour la 13ème édition du Festival de la Plage aux Étoiles, assistez et participez aux expositions, au Cinéma des Étoiles, au Train des Étoiles, à la librairie éphémère, aux conférences et aux observations qui y sont prévues.

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13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

For the 13th edition of the Festival de la Plage aux Étoiles, come and enjoy the exhibitions, the Cinéma des Étoiles, the Train des Étoiles, the %E0%E9ph%E9m%E8re bookstore, the lectures, and the stargazing sessions scheduled there.

L’événement 13ÈME FESTIVAL DE LA PLAGE AUX ÉTOILES Collioure a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DE COLLIOURE