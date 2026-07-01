13ÈME FESTIVAL DE LA PLAGE AUX ÉTOILES Collioure
lundi 27 juillet 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
13ÈME FESTIVAL DE LA PLAGE AUX ÉTOILES
13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Pour la 13ème édition du Festival de la Plage aux Étoiles, assistez et participez aux expositions, au Cinéma des Étoiles, au Train des Étoiles, à la librairie éphémère, aux conférences et aux observations qui y sont prévues.
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13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
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English :
For the 13th edition of the Festival de la Plage aux Étoiles, come and enjoy the exhibitions, the Cinéma des Étoiles, the Train des Étoiles, the %E0%E9ph%E9m%E8re bookstore, the lectures, and the stargazing sessions scheduled there.
L’événement 13ÈME FESTIVAL DE LA PLAGE AUX ÉTOILES Collioure a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DE COLLIOURE
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