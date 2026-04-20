LE FESTIVAL DES HUIT / DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure mercredi 8 juillet 2026.

Collioure

LE FESTIVAL DES HUIT / DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Du 8 au 12 juillet 2026, la 6e édition du Festival des 8 fait vibrer Collioure. Entre création contemporaine et espace public, cet événement réunit artistes et spectateurs. Cette année, la jeune création est à l’honneur avec l’accueil inédit du Jeune Ballet du CNSMD de Lyon et un partenariat renforcé avec l’Opéra Ballet de Flandres.

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 06 29 97 contact@groupedes8.com

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English :

From July 8 to 12, 2026, the 6th edition of the Festival des 8 will bring Collioure to life. Blending contemporary creation with public spaces, this event brings together artists and audiences. This year, young talent takes center stage with the first-ever appearance of the Jeune Ballet du CNSMD de Lyon and a strengthened partnership with the Flanders Opera Ballet.

L’événement LE FESTIVAL DES HUIT / DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE