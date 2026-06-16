Collioure

FÊTES DE SAINT VINCENT

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-18 23:45:00

Date(s) :

2026-08-14

La Ville de Collioure vous donne rendez-vous du 14 au 18 août pour les traditionnelles fêtes de la Saint-Vincent. Pendant cinq jours, de nombreuses animations rythmeront la ville processions en mer de barques catalanes, jeux pour les enfants, fanfares, déambulations musicales, sardanes …

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66

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English :

The town of Collioure invites you to its traditional Saint-Vincent celebrations from August 14 to 18. For five days, the town will be alive with entertainment: Catalan boat processions at sea, children’s games, brass bands, musical parades, sardanas…

L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT Collioure a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE COLLIOURE