FÊTES DE SAINT VINCENT Collioure
FÊTES DE SAINT VINCENT Collioure vendredi 14 août 2026.
Collioure
FÊTES DE SAINT VINCENT
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-18 23:45:00
Date(s) :
2026-08-14
La Ville de Collioure vous donne rendez-vous du 14 au 18 août pour les traditionnelles fêtes de la Saint-Vincent. Pendant cinq jours, de nombreuses animations rythmeront la ville processions en mer de barques catalanes, jeux pour les enfants, fanfares, déambulations musicales, sardanes …
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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66
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English :
The town of Collioure invites you to its traditional Saint-Vincent celebrations from August 14 to 18. For five days, the town will be alive with entertainment: Catalan boat processions at sea, children’s games, brass bands, musical parades, sardanas…
L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT Collioure a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE COLLIOURE
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