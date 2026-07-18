LE PETIT FESTIVAL DE LA CÔTE VERMEILLE Collioure
mercredi 29 juillet 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
LE PETIT FESTIVAL DE LA CÔTE VERMEILLE
Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 25
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30
Le Petit Festival de la Côte Vermeille revient du 28 juillet au 1er août pour cinq jours dédiés au Temps entre Collioure et Cerbère. À Collioure, les 29 et 30 juillet, ateliers flamenco inclusifs, rencontres autour de la mémoire, conférence d’Étienne Klein et lectures et spectacles au Musée d’Art Moderne.
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Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 34 71 56 contact@lepetitfestivaldelacotevermeille.fr
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English :
The Petit Festival de la Côte Vermeille returns from July 28 to August 1 for five days dedicated to “Time” between Collioure and Cerbère. In Collioure, on July 29 and 30, there will be inclusive flamenco workshops, discussions on memory, a lecture by Étienne Klein, and readings and performances at the Museum of Modern Art.
L’événement LE PETIT FESTIVAL DE LA CÔTE VERMEILLE Collioure a été mis à jour le 2026-07-14 par OT DE COLLIOURE
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