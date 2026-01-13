Collioure

CAFÉS LITTÉRAIRES

2 Rue Antonio Machado Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Le temps d’une pause café, nous vous invitons à vous laisser porter par les mots. Claude Faber vous attend pour une parenthèse douce et inspirante.

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2 Rue Antonio Machado Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

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English :

We invite you to take a coffee break and let yourself be carried away by words. Claude Faber awaits you for a gentle, inspiring interlude.

L’événement CAFÉS LITTÉRAIRES Collioure a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE COLLIOURE