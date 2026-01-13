CAFÉS LITTÉRAIRES Collioure
CAFÉS LITTÉRAIRES Collioure lundi 13 juillet 2026.
Collioure
CAFÉS LITTÉRAIRES
2 Rue Antonio Machado Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Le temps d’une pause café, nous vous invitons à vous laisser porter par les mots. Claude Faber vous attend pour une parenthèse douce et inspirante.
.
2 Rue Antonio Machado Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We invite you to take a coffee break and let yourself be carried away by words. Claude Faber awaits you for a gentle, inspiring interlude.
L’événement CAFÉS LITTÉRAIRES Collioure a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE COLLIOURE
À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)
- CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE Collioure 12 juin 2026
- UN SOIR AU CHÂTEAU Collioure 13 juin 2026
- MARCHÉ DES ANTIQUAIRES Collioure 14 juin 2026
- BALADES NATURALISTES DU MARDI Collioure 16 juin 2026
- VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure 20 juin 2026