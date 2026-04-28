LES VENDREDIS JAZZ LES FILS CANOUCHE Collioure
LES VENDREDIS JAZZ LES FILS CANOUCHE Collioure vendredi 24 juillet 2026.
Collioure
LES VENDREDIS JAZZ LES FILS CANOUCHE
4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez apprécier les soirées musicales des Vendredis du Jazz. Préparez vous à passer un moment musical chargé en émotion autour du Jazz dans le très beau Jardin Pams avec LES FILS CANOUCHE. Le 24 juillet à partir de 21h. Pensez à prendre votre coussin pour plus de confort et à venir à l’avance pour choisir votre place.
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4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
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English :
Come enjoy the musical evenings of “Vendredis du Jazz.” Get ready for an emotionally charged musical experience centered on jazz in the beautiful Jardin Pams with LES FILS CANOUCHE. July 24, starting at 9 p.m. Be sure to bring a cushion for extra comfort and arrive early to choose your seat.
L’événement LES VENDREDIS JAZZ LES FILS CANOUCHE Collioure a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE COLLIOURE
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