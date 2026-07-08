Informations pratiques

Collioure

CINÉ BALADE À COLLIOURE

6, rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-09 10:15:00

fin : 2026-08-13 12:15:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27

La Ciné-balade à Collioure, animée par Catherine Blin, vous fait découvrir la ville à travers les lieux de tournage de films marquants. Elle se conclut à l’hôtel-bar des Templiers, riche en œuvres d’art, où sont projetés des extraits de films illustrant les sites visités et leur histoire cinématographique.

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6, rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

The Cin%E9-balade in Collioure, led by Catherine Blin, takes you on a tour of the town through the filming locations of notable movies. It concludes at the Hôtel-Bar des Templiers, a venue rich in works of art, where film clips are shown that highlight the sites visited and their cinematic history.

L’événement CINÉ BALADE À COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DE COLLIOURE