Informations pratiques

Collioure

LES JEUDIS EN FANFARE MISTER TEAM

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Collioure se met au rythme des Fanfares et des Bandas, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs et résidents.

Cette grande Fête, pensée par la ville de Collioure, se veut festive et familiale à l’heure de l’apéro.

MISTER TEAM le 13 août dans les rues de Collioure.

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

Collioure comes alive to the rhythm of fanfares and bandas, much to the delight of our visitors and residents.

This major festival, organized by the town of Collioure, is designed to be a festive, family-friendly event during aperitif hour.

MISTER TEAM on August 13 in the streets of Collioure.

L’événement LES JEUDIS EN FANFARE MISTER TEAM Collioure a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DE COLLIOURE