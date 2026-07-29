Informations pratiques

Collioure

FÊTES DE SAINT VINCENT 14 AOÛT OUVERTURE DES FÊTES

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:15:00

fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Le 14 août 19h15 Parade de rue ; 19H30 Cérémonie officielle d’ouverture ; 19H45 Bandas ; 22h Soirées musicales

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

The town of Collioure invites you to the Saint Vincent Festival! August 14: 7:15 p.m. ? Street parade; 7:30 p.m. ? Official opening ceremony; 7:45 p.m. ? Bandas; 10:00 p.m. ? Musical evenings

L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT 14 AOÛT OUVERTURE DES FÊTES Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE