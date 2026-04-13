Informations pratiques

Collioure

FÊTES DE SAINT VINCENT 15 AOÛT FÊTE DE L’ASSOMPTION

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Le 15 août 9h30 Messe de l’Assomption ; 10h Jeux nautiques ; 11h30 Sardanes ; 15h Tournoi de joutes sétoises; 18h Sardanes ; 19h Animations musicales ; 21h30 Bal populaire ; 22h Soirées musicales

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

The town of Collioure invites you to the Saint Vincent Festival! August 15: 9:30 a.m. Mass of the Assumption; 10:00 a.m. Water games; 11:30 a.m. Sardanas; 3:00 p.m. Setouil jousting tournament; 6:00 p.m. Sardanas; 7:00 p.m. Musical entertainment; 9:30 p.m. Community dance; 10:00 p.m. Musical evenings

L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT 15 AOÛT FÊTE DE L’ASSOMPTION Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE