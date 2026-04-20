Informations pratiques

Collioure

FESTIVAL PABLO CASALS

2 Place de l’Église Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Concert du Festival Pablo Casals à l’église Notre‑Dame‑des‑Anges le 5 août à 21h avec le Philia Trio. Un voyage musical de Vivaldi à Piazzolla, porté par trois solistes : violon, accordéon, violoncelle. Un moment intime mêlant œuvres baroques, classiques et inspirations argentines.

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2 Place de l’Église Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

Pablo Casals Festival concert at the Notre-Dame-des-Anges Church on August 5 at 9:00 p.m. featuring the Philia Trio. A musical journey from Vivaldi to Piazzolla, performed by three soloists: violin, accordion, and cello. An intimate experience blending Baroque and Classical works with Argentine influences.

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE