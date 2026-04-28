ATELIER DES PETITS FAUVES Collioure
ATELIER DES PETITS FAUVES Collioure mardi 7 juillet 2026.
Collioure
ATELIER DES PETITS FAUVES
Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-21 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29
La Vitrine sur le Fauvisme propose des ateliers de peinture parents-enfants. En intérieur ou face à la baie de Collioure, vivez une expérience créative en famille !
.
Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Vitrine sur le Fauvisme offers parent-child painting workshops. Indoors or overlooking the bay of Collioure, enjoy a creative family experience!
L’événement ATELIER DES PETITS FAUVES Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE
À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)
- VISITE DES CAVES DE PIETRI GÉRAUD + DÉGUSTATION Collioure 30 juin 2026
- LES VENDREDIS JAZZ ROLANDO LUNA Collioure 3 juillet 2026
- LE FESTIVAL DES HUIT 2026 DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure 8 juillet 2026
- LE FESTIVAL DES HUIT / DANSE À COLLIOURE STAGES, SPECTACLES ET PERFORMANCES Collioure 8 juillet 2026
- MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure 9 juillet 2026