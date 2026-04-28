Collioure

ATELIER DES PETITS FAUVES

Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-21 10:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29

La Vitrine sur le Fauvisme propose des ateliers de peinture parents-enfants. En intérieur ou face à la baie de Collioure, vivez une expérience créative en famille !

.

Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Vitrine sur le Fauvisme offers parent-child painting workshops. Indoors or overlooking the bay of Collioure, enjoy a creative family experience!

L’événement ATELIER DES PETITS FAUVES Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE