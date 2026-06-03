VISITE GUIDÉE L’ÉCHO DU FAUBOURG Collioure
VISITE GUIDÉE L’ÉCHO DU FAUBOURG Collioure mercredi 3 juin 2026.
Collioure
VISITE GUIDÉE L’ÉCHO DU FAUBOURG
Place du 18 Juin Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-08 12:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-08 2026-06-17 2026-06-26
Parcourez les ruelles paisibles du Faubourg et laissez-vous surprendre par des points de vue inédits. À travers ce quartier authentique, découvrez les anciens métiers de Collioure pêcheurs, vignerons, anchoieuses ou ravaudeuses, témoins d’un passé vivant encore aujourd’hui.
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Place du 18 Juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
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English :
Take a stroll through the peaceful streets of the Faubourg, and marvel at the unique views. Through this authentic district, discover Collioure?s old trades: fishermen, winegrowers, anchorwomen or ravaudeuses, witnesses of a past still alive today.
L’événement VISITE GUIDÉE L’ÉCHO DU FAUBOURG Collioure a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DE COLLIOURE
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