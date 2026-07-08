Informations pratiques

Collioure

LES JEUDIS EN FANFARE ELS COMPANYS

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Collioure se met au rythme des Fanfares et des Bandas, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs et résidents.

Cette grande Fête, pensée par la ville de Collioure, se veut festive et familiale à l’heure de l’apéro.

– ELS COMPANYS dans les rues et sur le port de Collioure.

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

Collioure is set to the rhythm of Fanfares and Bandas, to the delight of visitors and residents alike.

This great festival, conceived by the town of Collioure, is designed to be festive and family-friendly at aperitif time.

– ELS COMPANYS in the streets and harbor of Collioure.

L’événement LES JEUDIS EN FANFARE ELS COMPANYS Collioure a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DE COLLIOURE