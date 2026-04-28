LES JEUDIS EN FANFARE ACOUSTEEL GANG Collioure
LES JEUDIS EN FANFARE ACOUSTEEL GANG Collioure jeudi 9 juillet 2026.
Collioure
LES JEUDIS EN FANFARE ACOUSTEEL GANG
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Collioure se met au rythme des Fanfares et des Bandas, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs et résidents.
Cette grande Fête, pensée par la ville de Collioure, se veut festive et familiale à l’heure de l’apéro.
ACOUSTEEL GANG dans les rues de Collioure.
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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
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English :
Collioure comes alive to the rhythm of fanfares and bandas, much to the delight of our visitors and residents.
This major festival, organized by the city of Collioure, is designed to be a festive, family-friendly event during aperitif hour.
ACOUSTEEL GANG in the streets of Collioure.
L’événement LES JEUDIS EN FANFARE ACOUSTEEL GANG Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE
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