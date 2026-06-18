Collioure

18 ÈME FESTIVAL DE PIANO À COLLIOURE !

Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 90

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Profitez du Pass pour participer à tous les concerts au tarif de 90 €. Ouverture avec le récital de Philippe Cassard, suivi de Jan Wachowski, Marta Zabaleta, ainsi de Paul Lay avec un récital Jazz. Vous pourrez assister également au concours international de piano, pour terminer avec la grande finale.

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Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

Use the Pass to attend %E0 all the concerts for 90 ?. The festival opens with a recital by Philippe Cassard, followed by Jan Wachowski, Marta Zabaleta, and Paul Lay with a jazz recital. You can also attend the international piano competition, culminating in the grand finale.

L’événement 18 ÈME FESTIVAL DE PIANO À COLLIOURE ! Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE