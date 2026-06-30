LES VENDREDIS JAZZ ROLANDO LUNA Collioure
LES VENDREDIS JAZZ ROLANDO LUNA Collioure vendredi 3 juillet 2026.
Collioure
LES VENDREDIS JAZZ ROLANDO LUNA
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le Château Royal accueille Rolando Luna pour l’ouverture des Vendredis du Jazz 2026. Pianiste virtuose du Buena Vista Social Club, il propose un voyage musical entre jazz, classique et rythmes caribéens. Sans réservation. Site non-fumeur. pensez à prendre votre coussin et à venir à l’avance.
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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
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English :
The Ch%E2teau Royal welcomes Rolando Luna for the opening of the 2026 Jazz Fridays. A virtuoso pianist with the Buena Vista Social Club, he takes the audience on a musical journey through jazz, classical music, and Caribbean rhythms. No reservations required. ? This is a smoke-free venue. Be sure to bring your own cushion and arrive early.
L’événement LES VENDREDIS JAZZ ROLANDO LUNA Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE COLLIOURE
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