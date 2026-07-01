Informations pratiques

Collioure

LES JEUDIS EN FANFARE CÉO DO BRASIL

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Collioure se met au rythme des Fanfares et des Bandas, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs et résidents.

Cette grande Fête, pensée par la ville de Collioure, se veut festive et familiale à l’heure de l’apéro.

Céu do Brasil band le 20 août dans les rues de Collioure.

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

Collioure comes alive to the rhythm of fanfares and bandas, much to the delight of our visitors and residents.

This major festival, organized by the town of Collioure, is designed to be a festive, family-friendly event during happy hour.

Céu do Brasil will perform on August 20 in the streets of Collioure.

L’événement LES JEUDIS EN FANFARE CÉO DO BRASIL Collioure a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DE COLLIOURE