FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION Collioure
mardi 18 août 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18 23:45:00
Date(s) :
2026-08-18
La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Le 18 Août 9h Départ procession ; 10h15 Messe ; 11h30 Ballada ; 12h Côté bar ; 15h30 Sardanes ; 17h Concert
.
Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Collioure invites you to the Saint Vincent Festival! August 18: 9:00 a.m. Procession begins; 10:15 a.m. Mass; 11:30 a.m. Ballada; 12:00 p.m. Côté Bar; 3:30 p.m. Sardanes; 5:00 p.m. Concert
L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE
À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)
- SPECTACLE IMPRENABLE AU CHÂTEAU ROYAL Collioure 30 juillet 2026
- LES JEUDIS EN FANFARE ROSSELLO STREET BAND Collioure 30 juillet 2026
- LES VENDREDIS JAZZ BRASS BOSSA Collioure 31 juillet 2026
- RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure 3 août 2026
- MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure 4 août 2026