UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Collioure

FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION Collioure

mardi 18 août 2026 · Collioure

FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION Collioure

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Collioure
Ville
66190 Collioure
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Collioure

FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18 23:45:00

Date(s) :
2026-08-18

La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Le 18 Août 9h Départ procession ; 10h15 Messe ; 11h30 Ballada ; 12h Côté bar ; 15h30 Sardanes ; 17h Concert
  .

Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Collioure invites you to the Saint Vincent Festival! August 18: 9:00 a.m. Procession begins; 10:15 a.m. Mass; 11:30 a.m. Ballada; 12:00 p.m. Côté Bar; 3:30 p.m. Sardanes; 5:00 p.m. Concert

L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT 18 AOÛT FÊTE DE L’ERMITAGE DE NOTRE DAME DE CONSOLATION Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE

À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)