Festival Les Terres Rouges Base de loisirs de Vère Grésigne Castelnau-de-Montmiral jeudi 16 juillet 2026.

Castelnau-de-Montmiral

Festival Les Terres Rouges

Base de loisirs de Vère Grésigne 2919 Route de Caussade Castelnau-de-Montmiral Tarn

Tarif : 115 – 115 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16

Les Terres Rouges, né des Musicales de Montmiral, réunit 8 000 festivaliers et 270 bénévoles autour de concerts au bord du lac. En 2026 le festival poursuit son essor, mêlant musique, nature, convivialité et produits locaux au cœur de la Toscane Occitane.

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Base de loisirs de Vère Grésigne 2919 Route de Caussade Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie contact@lesterresrouges.net

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English :

Les Terres Rouges, born of Les Musicales de Montmiral, brings together 8,000 festival-goers and 270 volunteers for lakeside concerts. In 2026, the festival continues to grow, combining music, nature, conviviality and local produce in the heart of Occitan Tuscany.

L’événement Festival Les Terres Rouges Castelnau-de-Montmiral a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme La Toscane Occitane