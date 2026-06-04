Festival Les Tombées de la Nuit / Amazigh • Filipe Lourenço Dalle des Poissonniers Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Amazigh • Filipe Lourenço Dalle des Poissonniers Rennes samedi 4 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Amazigh • Filipe Lourenço Dalle des Poissonniers Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine
DANSE TRADITIONNELLE EN TRANSE COLLECTIVE
Spécialiste des danses traditionnelles du Maghreb et des musiques arabo-andalouses, le danseur chorégraphe et musicien franco-portugais Filipe Lourenço s’appuie sur ses explorations de la danse traditionnelle mixte Ahidous, après avoir exploré la danse guerrière et collective Alaoui dans Gouâl. Cette version du Moyen-Atlas d’une danse collective berbère lui permet de créer des variations autour de ce répertoire qui sert autant à chanter les morts qu’à faire la fête. Avec un travail du chant, du rythme et de la musique réalisé par ses cinq interprètes, l’engagement des corps nous fait partir très délicatement dans la transe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T15:30:00.000+02:00
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Dalle des Poissonniers Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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