Festival Les Tombées de la Nuit / Kafka Buddha Cloître Saint-Melaine Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Kafka Buddha Cloître Saint-Melaine Rennes samedi 4 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Kafka Buddha Cloître Saint-Melaine Rennes Samedi 4 juillet, 19h15 Ille-et-Vilaine
SECOND DEGRÉ MINIMALISTE POUR ÉLECTRO-POP LUDIQUE
En échappés du trio rennais masqué Güz II, de Isn’t it ou de Crabe vert, Jean-Baptiste Lebrun et Benjamin Baccara s’offrent une sorte d’escapade en duo dans des contrées bien plus pop, sucrées et électro que ce qu’ils pratiquent habituellement. Avec synthétiseur, séquenceurs, guitare et voix répétées, ils restent pourtant partisans de l’équilibre instable et d’une autonomie de l’absurde, concassant les codes, les formes, les automatismes et les réflexes d’écoute de la pop. À la fois ludique, minimaliste, étrange et terriblement accrocheurs, Kafka Buddha émerveille. À découvrir sur leur premier EP, _U Pi_ (2026).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T19:15:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T20:15:00.000+02:00
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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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