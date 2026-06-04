Festival Les Tombées de la Nuit / Le bal des ardentes • Brave Compagnie Cloître Saint-Melaine Rennes Samedi 4 juillet, 21h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit • À partir de 12 ans

DANCE-FLOOR PARTICIPATIF ET THÉRAPEUTIQUE COSTUMÉ

Dans cette synthèse dansante et collective de leurs précédentes performances (_Braves, La grande folie, Batailles nocturnes_…), la plasticienne et performeuse Johanna Rocard et la DJ Amandine Braud seront les maîtresses de cérémonie de ce grand bal du samedi soir au Cloître Saint-Melaine. Entre performance rituelle et festive, bouffonnes sacrées, sabbat des sorcières, charivari, carnaval, krump, drag, queer, vaudou et burlesque, ce grand dancefloor énergétique, thérapeutique et participatif fonctionne comme un acte collectif de guérison, réunissant public, danseurs et danseuses professionnels, et habitants-complices !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T23:59:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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