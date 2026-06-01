La Mer jamais ne s’oublie Musée de Bretagne Rennes Samedi 27 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Visite interprétée en LSF

D’Anita Conti dans les années trente à nos contemporaines comme Juliette Pavy, Julie Bourges, Marine Lanier et Manon Lanjouère, explorez cinq regards de femmes qui se sont confrontés au monde marin. Ses récits, ses imaginaires et ses mystères.

Dans cette exposition, venez découvrir leur travail sur la mer, entre photographie, histoires, sculptures et créations plastiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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