Concerts à la prison Jacques Cartier Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Samedi 27 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

L’association La Maison qui Danse investit la prison Jacques Cartier pour une soirée de concerts.

Le premier concert, qui débuter vers 18 heures, est celui du **DRAKKA CREW,** un Collectif live – Soul / Jazz /hip hop / Spoken word / Improvisation.

Leur credo c’est l’impro, le public est ainsi invité à prendre part au concert en proposant les thèmes abordés dans les morceaux.

À la croisée de la soul, du jazz et du spoken word, le groupe propose une expérience immersive où chaque performance devient une création collective, nourrie par l’instant et par le public.

Drakka Crew, c’est un concert qui n’existe qu’une seule fois. Le public devient partie prenante du live : ses idées, son énergie, sa vibe influencent directement le déroulé du spectacle.

Chaque représentation est une co-création, un dialogue entre la scène et la salle.

Résultat : une expérience authentique, organique, et profondément humaine.

Le groupe pour le second concert, qui se déroulera vers 20 heures, n’est pas encore défini.

Buvette sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T22:00:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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