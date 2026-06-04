Festival Les Tombées de la Nuit / Les gros patinent bien • Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois Halle des Gayeulles Rennes 30 juin – 4 juillet Ille-et-Vilaine

• 16€ Tarif plein

• 12€ Tarif réduit (moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif)

• 6€ Tarif Sortir ! et moins de 12 ans

• Conseillé à partir de 9 ans

ÉPOPÉE THÉÂTRALE VIRTUOSE EN CARTON

Dans cette incroyable cabaret burlesque, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan inventent une nouvelle et irrésistible narration comique, à base d’Anglais shakespearien incompréhensible et de cinq-cents cartons successifs. Soit des pancartes où sont inscrites, au marqueur noir, les indications de décor et de géographie, et qui seront les uniques accessoires de mise en scène. Rejouant Jules Verne chez Laurel et Hardy et les Monty Python, cette épopée imaginaire et exaltée, totalement virtuose, enchaîne gags, astuces et retournements pour un vrai bonheur de scène et de théâtre. Le spectacle phénomène, qui fait carton plein en France depuis 2021, arrive enfin à Rennes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T21:20:00.000+02:00

3



Halle des Gayeulles 3 rue du Pâtis Tatelin Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

