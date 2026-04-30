Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Carnaval des animaux

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 14:40:00

Date(s) :

2026-08-14

Ce spectacle naît de la volonté de créer une œuvre originale inspirée par le Carnaval des Animaux du compositeur Camille Saint-Saëns, dans un instrumentarium inédit.

Sur scène, un conteur s’avance et manipule des animaux en papier plié qui surgissent d’un orgue de Barbarie, comme des partitions imaginaires. Ils se déploient sous nos yeux pour venir, petit à petit, occuper l’espace scénique. Ils nous ramènent en enfance, éveillant notre imaginaire, tout en nous rappelant la fragilité du vivant.

Olivier Ronfard et Caroline Guibeaud, deux accordéonistes, accompagnent en musique le conteur Clément Goguillot.

Un spectacle plein de surprises et de légèreté qui se soucie de la rencontre et de la participation du public, pour les petits et grands ! L’introduction du spectacle sera le fruit d’un travail pédagogique entre les artistes et les enfants du Centre de loisir de Montfarville.

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin et le Centre de loisirs de Montfarville. .

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Traversées Tatihou Carnaval des animaux

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Carnaval des animaux Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture