Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Cavez/Paulson

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

C’est une rencontre entre une accordéoniste belge et une nyckelharpiste suédoise, qui jouent des mélodies imprégnées de leur langue traditionnelle et de leurs personnalités musicales respectives. Sophie Cavez et Josefina Paulson ont composé un répertoire de créations originales reflétant leur vie de musiciennes, de mères et d’êtres humains.

Dans leurs mains, la priorité est toujours le rythme pulsé et chaque note est orientée vers le groove. Avec les riches harmoniques des cordes de la nyckelharpa, qui se fondent avec les accords chaleureux de l’accordéon, elles créent des paysages sonores paisibles et joyeux.

À travers un concert empreint d’authenticité, le Duo Cavez/Paulson vous invite à les rejoindre dans leur beau voyage. .

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Cavez/Paulson

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Cavez/Paulson Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture