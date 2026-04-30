Festival Les Traversées Tatihou Christine Zayed trio Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Christine Zayed trio

Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Christine Zayed, figure marquante des musiques arabes et moyen‑orientales, alliant le chant, la composition et la maîtrise du qanûn, mène une exploration profondément personnelle, enracinée en Palestine, qu’elle transforme en un langage universel de connexion. À travers l’expression d’émotions profondes et d’expériences humaines partagées, elle cherche à établir des liens tout en honorant l’essence authentique des traditions musicales héritées.

Le projet est principalement influencé par la musique arabe classique, en particulier le maqam, l’art de l’improvisation modale arabe, et la poésie palestinienne contemporaine. Il puise également son inspiration dans une large gamme de répertoires musicaux, mêlant des chansons levantines traditionnelles avec des influences d’autres cultures.

Pour réaliser ce projet, Christine Zayed s’est entourée de deux musiciens exceptionnels. Sylvain Barou, flûtiste, dont le son unique mêle les traditions bretonnes et irlandaises, apporte une grande diversité au projet grâce à sa maîtrise d’instruments comme le bansuri, le duduk, le zurna, et la flûte traversière en bois. Habib Meftah, percussionniste profondément ancré dans les traditions rythmiques du sud de l’Iran, ajoute son expertise en fusionnant des sons venus d’autres horizons. Son parcours, de l’Iran à Paris, en collaboration avec des musiciens du monde entier, a façonné une voix unique en percussion, apportant une texture rythmique globale et étendue au projet. .

Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Christine Zayed trio

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Christine Zayed trio Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture