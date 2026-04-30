Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Davide Ambrogio Anna Wikenius & Pieterjan Van Kerckhoven Fabio Di Meo & Bert Ruymbeek Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Davide Ambrogio Anna Wikenius & Pieterjan Van Kerckhoven Fabio Di Meo & Bert Ruymbeek Saint-Vaast-la-Hougue samedi 15 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Davide Ambrogio Anna Wikenius & Pieterjan Van Kerckhoven Fabio Di Meo & Bert Ruymbeek
Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:30:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Trois mini-concerts vous sont proposés par les artistes de la programmation du festival avec une balade guidée, des médiations sur l’environnement et les plantations dans les jardins de l’île. Ces temps musicaux et de sensibilisation à l’environnement qui nous entoure, se font par groupe de 30 personnes pour bénéficier d’un moment intimiste et hors du temps bercé par de la musique acoustique.
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Infos pratiques
Le billet de concert comprend la traversée en bateau.
Aller à choisir lors de votre réservation, 14h30 ou 15h en bateau
Retour à partir de 17h35 jusqu’à 20h45 dernier délai à pied
Embarquement à la capitainerie bureau du port , 15 min avant l’horaire de passage noté sur le billet de concert. .
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Davide Ambrogio Anna Wikenius & Pieterjan Van Kerckhoven Fabio Di Meo & Bert Ruymbeek
L’événement Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Davide Ambrogio Anna Wikenius & Pieterjan Van Kerckhoven Fabio Di Meo & Bert Ruymbeek Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture
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