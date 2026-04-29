Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Elektre

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 19:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Elektre est un trio qui crée un pont entre le folklore grec et les sonorités urbaines actuelles, mêlant électro et trap.

Porté par les voix célestes de Monika Kabasele, chanteuse et guitariste gréco-congolaise, et de Maïlys Mallet, chanteuse et percussionniste franco-grecque, le trio est complété par le bouzoukiste français Clément Buffiere. Les artistes revisitent le rebétiko, ce style musical né au sein des classes populaires et ouvrières grecques au début du XXe siècle.

Enracinées dans cette tradition urbaine, les mélodies d’Elektre nous entraînent dans un grand tourbillon poétique et sonore, qui nous fait voyager entre Mer Égée, Balkans et Méditerranée, en un hommage vibrant et contemporain à un folklore réincarné, bien vivant, définitivement ancré dans l’ère numérique du XXIe siècle. .

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Elektre

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Elektre Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture