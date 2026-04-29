Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou La Famille LeBlanc

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

La Famille LeBlanc interprète des airs du XIXe siècle, profondément enracinés dans les traditions celtiques et acadiennes. Accompagnés de leurs trois filles Rosalie, Mélodie et Charlotte qui jouent du concertina, du whistle et du violon, Rebecca Huot chante certaines des plus anciennes chansons et ballades acadiennes tandis que le multi-instrumentiste Robin LeBlanc, accompagne au piano et au violon avec des arrangements baroques, jazz et traditionnels.

À travers leur musique, La Famille LeBlanc vous amène vers le Poitou en France, où les acadiens sont arrivés en tant que réfugiés au milieu du XVIIIe siècle, puis en Louisiane et de retour sur la côte est du Canada dans une fête de cuisine acadienne.

Vous assisterez à un moment en famille rempli d’émotion, un voyage à travers les traditions sous des airs festifs et dansants ! .

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou La Famille LeBlanc

L’événement Festival Les Traversées Tatihou La Famille LeBlanc Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture