Festival Les Traversées Tatihou La Soubirane Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou La Soubirane Saint-Vaast-la-Hougue vendredi 14 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou La Soubirane
Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:15:00
Date(s) :
2026-08-14
Née de la rencontre de trois artistes méridionales, La Soubirane, puise sa force dans la complémentarité de ses membres et dans une intention artistique commune. Leur volonté de former les trois piliers d’un édifice artistique, les a conduites à se sentir souveraines, soubiranes en occitan.
La Soubirane s’incarne dans l’unité de la triple richesse qu’elles partagent leurs cultures, leurs personnalités et leurs expériences. Toutes les trois sont animées par une même volonté affirmer la féminité et reconnaître la juste place de la femme dans l’Histoire. Ces thèmes sont le fil commun de l’ensemble de leurs productions artistiques.
À travers le concert des chants mariaux de l’arc méditerranéen, elles choisissent de célébrer les louanges et la solennité du culte marial, et s’ouvrent aux expressions vivantes et pleines de ferveur de la foi populaire, celle du quotidien et celle rattachée aux traditions des territoires.
Au gré de merveilleuses harmonies et dissonances, La Soubirane vous plonge dans les mystères de chants sacrés et populaires de l’arc méditerranéen. .
Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou La Soubirane
L’événement Festival Les Traversées Tatihou La Soubirane Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture
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