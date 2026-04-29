Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Les Jupons de mémé

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:30:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Les Jupons de Mémé est une formation de musiciens réunis par la même passion la musique irlandaise, et plus largement les musiques celtiques et d’Europe de l’Est. Tous font partie de groupes différents Simon Leterrier se produit avec Mes souliers sont rouges et Pied’s trad, Yves Aquilina joue avec Jack Fergus, et Christophe Escudié collabore avec le groupe Les babouches.

Chaque mois, Les jupons de Mémé se retrouvent autour de sessions irlandaises ce qui leur a permis de peaufiner leur style et de renforcer leur envie de jouer ensemble.

Leur musique s’appuie bien évidemment sur des morceaux traditionnels de tous pays, mais aussi sur des compositions d’inspiration maritime chantées en français ou purement instrumentales, portées notamment par des arrangements originaux et rythmés.

Nul doute qu’ils sauront vous faire swinguer et taper des pieds tout au long de leurs compositions ! .

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Les Jupons de mémé

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Les Jupons de mémé Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture