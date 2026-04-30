Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Lever de soleil (é)Cris du corps

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 06:30:00

fin : 2026-08-14 07:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Lever de soleil sur l’île avec Marion Cotent’harpe et Adeline Miermont-Giustinati.

La performance poétique et musicale au lever du soleil (é)Cris du corps est née de la rencontre entre la harpiste et autrice Marion Bouyssonnade alias Marion Cotent’harpe et l’autrice poétesse Adeline Miermont-Giustinati.

(é)Cris du corps est une fusion de leurs écritures, un instant sensoriel où le corps de la femme est questionné non comme symbole ou comme trophée mais comme matière vivante et résonnante. En entrant en relation avec le public, Adeline et Marion s’interrogent sur les liens qui emprisonnent mais aussi qui se transmettent et nous relient les uns aux autres.

Sur de libres improvisations à la harpe, elles proposent au public une performance organique où le toucher est sollicité. Elles imaginent celle-ci comme un scan corporel, une méditation à la harpe, une sieste musicale, en immersion dans le corps, les éléments, les mots et les notes de musique, pour un moment de partage et de communion poétique.

Le public sera partie prenante de la performance, des vibrations de la harpe, de la poésie, de son propre corps, mais aussi par le toucher et en traçant des formes dans le sable, pour un temps d’écriture collectif.

La performance sera conçue et travaillée au centre de création des Fours à Chaux, à Regnéville-sur-Mer, le temps d’une résidence, où les deux artistes pourront s’immerger dans les éléments marins, afin d’expérimenter leur performance ‘sablée’ in situ.

Marion Bouyssonnade Harpe celtique acoustique et électronique.

Adeline Miermont Giustinati autrice, poétesse.

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Infos pratiques

Réservé aux adultes. Rendez-vous 6h à la plage de Saint-Vaast-la-Hougue pour un départ vers l’île en groupe.

Merci de vous munir d’une lampe frontale ou lampe torche pour la traversée. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Lever de soleil (é)Cris du corps

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Lever de soleil (é)Cris du corps Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture