Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Nuit de bals 5 groupes

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15 05:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Infos pratiques

ALLER à pied à partir de 17h35, jusqu’à 20h45 dernier délai

RETOUR à pied à partir de 5h30 le matin, aux flambeaux

Collation offerte au restaurant La Marina au retour de la veillée.

Attention cette réservation implique de passer la nuit sur l’île, il ne sera pas possible de revenir avant 5h30. Prévoir des vêtements chauds. Vente de repas et de boissons sur place proposée par l’association Arterre.

Concert soumis à l’horaire des marées. Veillez à bien prendre connaissance des modalités d’accès. Vous partirez à pied de la plage de Saint-Vaast-la-Hougue pour une marche de 2km à travers les parcs à huitres, direction l’île Tatihou.

5 groupes

LA SOUBIRANE Les trois chanteuses de La Soubirane forment un ensemble du Quercy qui retranscrit, par le chant polyphonique, l’identité des peuples de l’arc méditerranéen. Leur projet ElekTribal éclaire d’un jour nouveau l’ambition artistique et l’audace du trio, qui bouscule les codes en offrant une synthèse sonore singulière des bals traditionnels.

La fusion de leurs voix, à la fois puissantes et hypnotiques, explore et revisite les patrimoines des danses traditionnelles de façon brillante, tribale et envoûtante. L’instrumentarium choisi installe une rythmique de haut vol, précise et entêtante, soutenant les chants et les musiques mélodieuses avec une justesse et une authenticité qui font vibrer au plus profond de soi.

NATALAN’ Depuis 1999, Natalan’ rassemble et fait danser. Originaire d’Alençon, le groupe anime de nombreux ateliers de danse collective et bals folk. Alain Hubert, à l’accordéon diatonique, guide les participants au travers des danses traditionnelles, accessibles aux débutants. Il est accompagné par Pascal Cavé au violon, Philippe Gaillard à l’accordéon chromatique et Céline Radet au violoncelle. Ensemble, ils forment un quatuor complice et expérimenté. Le groupe propose un répertoire extrêmement diversifié et rythmé garantissant aux danseurs une soirée festive et inoubliable !

FOLKY BAL’BOA Folky Bal’Boa propose un bal folk provocateur, où le groupe donne le ton pour que chacun puisse participer aux danses traditionnelles. Sur le parquet, la danse se transforme en un combat chorégraphié et chaque morceau de musique sonne comme un nouveau round. Les instruments se changent en gants de boxe guidant les mouvements tandis que chaque enchaînement frappe comme une riposte. Que ce soit en attaque ou en défense, avec des feintes ou des coups bas, tout le monde s’en sort indemne, car c’est eux qui donnent le knock-out… sinon, ce ne serait pas Folky Bal’Boa !

CLICA DRONA La Clica Dròna balance et fait sonner le bourdon. Leur musique est une véritable expérimentation de sons à danser, tantôt sauvage, tantôt apprivoisée, qui évolue sur les pas des passeurs gascons engagés. Voici un groupe à la pointe de l’archaïsme, ancré dans l’expérimentation, qui mêle boha, archets, tambourin à cordes, voix, effets, bourdons, Gascogne… pour fabriquer un son à la fois brut et dense.

TRIBAL JAZE Muni d’un accordéon diatonique, d’un saxophone baryton et d’un tambour battant, Tribal Jâze nous entraîne dans un folklore intemporel, imprégné de free jazz et d’énergie rock. Ce turbulent trio s’inspire des mélodies des bals d’antan et des gavottes imaginaires. Avec quinze ans de vadrouille musicale et quatre albums sous le coude (ou serait-ce sous l’accordéon ?), Tribal Jâze joue un son “trash, trad & roots”, de quoi enflammer les intermèdes de La Nuit de Bals ! .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Nuit de bals 5 groupes

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Nuit de bals 5 groupes Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture