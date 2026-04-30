Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse Bourrées Berry à l’image de Pierre Panis Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse Bourrées Berry à l’image de Pierre Panis Saint-Vaast-la-Hougue samedi 15 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse Bourrées Berry à l’image de Pierre Panis
9 Rue de Choisy Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 15:45:00
Date(s) :
2026-08-15
Nous vous proposons de visiter le répertoire de la bourrée Berrichonne en vous initiant au style de Pierre Panis. Un accent sera mis sur le style et le pas. Le répertoire est riche mais trop peu, voire jamais dansé durant nos bals.
Intervenants Michel Régnier et Isabelle Guillotte accompagnés de Philippe Gaillard à la musique et de Danielle Delouw (La Chavannée) et Yohann Petiot (Jimbr’tée) à la danse.
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Infos pratiques
Tout public.
Stage organisé par l’association Envie de P’tit Bal.
Infos et réservation par mail regnier.michel@wanadoo.fr ou au 06 33 54 11 60 .
9 Rue de Choisy Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse Bourrées Berry à l’image de Pierre Panis
L’événement Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse Bourrées Berry à l’image de Pierre Panis Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture
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