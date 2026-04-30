Festival Les Traversées Tatihou Stage Quelle(s) vocalité(s) pour quel(s) répertoire(s) ? (sur 2 jours) Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Stage Quelle(s) vocalité(s) pour quel(s) répertoire(s) ? (sur 2 jours)

23 Rue Flandres Dunkerque Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Il y a dans les cultures de tradition orale une grande diversité des voix et des timbres, et une constante les caractères vocaux sont très marqués, au moyen de placements particuliers. La voix traditionnelle s’inscrit toujours dans un contexte d’émission et d’écoute donné. Une technique spécifique, non savante, mais fondée sur l’expérience, en découle.

Chaque langue, avec ses caractéristiques sonores, façonne un timbre de voix, un geste vocal. D’autres paramètres la façonnent la culture, les marqueurs sociaux, l’air du temps… Il est alors légitime, pour la chanteuse ou le chanteur de chants traditionnels, de chercher à utiliser le timbre approprié à tel ou tel type de répertoire.

Cet atelier s’adresse aux amateurs ou professionnels curieux, aux choristes aventureux. Il invite à élargir le potentiel de sa voix, à jouer avec elle, en respectant sa physiologie. Pour cela des outils techniques seront abordés dans un premier temps, puis des extraits de chants polyphoniques de diverses couleurs vocales (Europe occidentale et orientale, méditerranée) seront travaillés tout au long de la journée.

Intervenante Cati Delolme de Trio Nòta

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Infos pratiques

Tout public

Stage sur deux jours .

23 Rue Flandres Dunkerque Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Stage Quelle(s) vocalité(s) pour quel(s) répertoire(s) ? (sur 2 jours)

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Stage Quelle(s) vocalité(s) pour quel(s) répertoire(s) ? (sur 2 jours) Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture