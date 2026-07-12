Informations pratiques

Trémentines

Festival Les Vieilles Soupapes

Ferme du Garotin Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Festival qui met à l’honneur les anciens engins agricoles.

Rallye de vieux tracteurs, moissons à l’ancienne, etc… .

Ferme du Garotin Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 94 77 vieilles.soupapes@free.fr

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English :

L’événement Festival Les Vieilles Soupapes Trémentines a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais