AGENDA · Trémentines
Festival Les Vieilles Soupapes Trémentines
samedi 15 août 2026 · Trémentines
Informations pratiques
Trémentines
Festival Les Vieilles Soupapes
Ferme du Garotin Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Festival qui met à l’honneur les anciens engins agricoles.
Rallye de vieux tracteurs, moissons à l’ancienne, etc… .
Ferme du Garotin Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 94 77 vieilles.soupapes@free.fr
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English :
L’événement Festival Les Vieilles Soupapes Trémentines a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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