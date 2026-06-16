Salon Vitisaveurs à Trémentines : Vins & Gastronomie Salle Azura 2000

Le terroir français revient à Trémentines.

Les amateurs de bons produits ont rendez-vous à Trémentines le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026 pour le Salon Vitisaveurs. Cette 5ème édition réunit plus de 30 exposants passionnés : vignerons et producteurs locaux et de toute la France.

C’est l’occasion idéale pour remplir sa cave et son panier de produits authentiques (vins, fromages, charcuteries) en direct-producteur. Venez profiter d’un moment de partage privilégié et des animations.

Dates : 27 – 28 – 29 novembre 2026

Horaires : vendredi 27 (15h – 20h), samedi 28 (10h – 20h) et dimanche 29 novembre (10h – 18h)

Tarif : sur place 5€, verre offert et gratuite sur notre site Vitisaveurs, verre à 2€

Lieu : Salle Azura 2000, 49340 Trémentines.