Salon Vitisaveurs Vins & Gastronomie Salle Azura 2000 Trémentines

Trémentines

Salon Vitisaveurs Vins & Gastronomie

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Le salon Vitisaveurs revient à l’automne pour sa 5ème édition riche en saveurs. Véritable carrefour entre Cholet et les plus belles régions viticoles de France, cet événement est incontournable pour les gourmants et les amateurs de vins.

Un tour de France des saveurs en circuit court

Pendant trois jours, plus d’une trentaine de vignerons et artisans du goût locaux et de toute la France partagent leur passion et leur savoir-faire. En privilégiant la vente direct-producteur, le salon garantit des produits d’exception et des échanges authentiques. Des appellations viticoles renommées aux spécialités régionales méconnues (salaisons, fromages affinés, douceurs artisanales), il y en a pour tous les palais. .

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 68 79 99 contact@vitisaveurs.com

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English :

L’événement Salon Vitisaveurs Vins & Gastronomie Trémentines a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais