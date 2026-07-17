Festival les Z’ Étangs d’Art Instant Blues Parking de la Mairie Holving

vendredi 21 août 2026 · Parking de la Mairie · Holving

Informations pratiques

Holving

Festival les Z’ Étangs d’Art Instant Blues

Parking de la Mairie 1 rue de l’église Holving Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Instant Blues, c’est Marie Ossagantsia, une voix au timbre chaleureux, une personnalité énergique et solaire, entourée de 4 musiciens exceptionnels (basse, batterie, guitare, sax) pour un pur moment de partage bluesy sensible et enjoué

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au Centre Socioculturel.Tout public

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Parking de la Mairie 1 rue de l’église Holving 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Instant Blues features Marie Ossagantsia, a singer with a warm voice and an energetic, radiant personality, accompanied by four exceptional musicians (bass, drums, guitar, sax) for a truly special moment of soulful and joyful blues

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the Sociocultural Center.

L’événement Festival les Z’ Étangs d’Art Instant Blues Holving a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES