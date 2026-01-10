Festival les zaint frégantables Bourg Saint-Frégant Samedi 11 juillet, 18h00 15 euros sur place,12 euros en ligne,gratuit pour les -12 ans

Le rendez-vous de l’été revient à Saint-Frégant À l’affiche : • Les Ramoneurs de Menhirs • Louise Contre Attaque Tribute • Les Gaillards d’en Face • Vincent Gelvo

ANNONCE OFFICIELLE – FESTIVAL LES ZAINT-FRÉGANTABLES 2026

Le rendez-vous de l’été revient à Saint-Frégant !

Le 11 juillet 2026, de 18h à 02h, préparez-vous pour une soirée explosive placée sous le signe de la musique, de la fête et de la bonne humeur :

LES ZAINT-FRÉGANTABLES arrivent !

Billetterie : disponible sur [https://leszaintfregantables.s2.yapla.com/fr/event-98608](https://leszaintfregantables.s2.yapla.com/fr/event-98608)

À l’affiche :

• Les Ramoneurs de Menhirs

• Louise Contre Attaque Tribute

• Les Gaillards d’en Face

• Vincent Gelvo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T23:59:00.000+02:00

leszaintfregantables@gmail.com https://leszaintfregantables.s2.yapla.com/fr/event-98608

Bourg Saint fregant Saint-Frégant 29260 Finistère



