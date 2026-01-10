Festival les zaint frégantables Bourg Saint-Frégant
Samedi 11 juillet, 18h00 15 euros sur place,12 euros en ligne,gratuit pour les -12 ans
À l'affiche : • Les Ramoneurs de Menhirs • Louise Contre Attaque Tribute • Les Gaillards d'en Face • Vincent Gelvo
ANNONCE OFFICIELLE – FESTIVAL LES ZAINT-FRÉGANTABLES 2026
Le rendez-vous de l’été revient à Saint-Frégant !
Le 11 juillet 2026, de 18h à 02h, préparez-vous pour une soirée explosive placée sous le signe de la musique, de la fête et de la bonne humeur :
LES ZAINT-FRÉGANTABLES arrivent !
Billetterie : disponible sur [https://leszaintfregantables.s2.yapla.com/fr/event-98608](https://leszaintfregantables.s2.yapla.com/fr/event-98608)
À l’affiche :
• Les Ramoneurs de Menhirs
• Louise Contre Attaque Tribute
• Les Gaillards d’en Face
• Vincent Gelvo
leszaintfregantables@gmail.com https://leszaintfregantables.s2.yapla.com/fr/event-98608
Bourg Saint fregant Saint-Frégant 29260 Finistère