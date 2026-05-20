Saint-Frégant

Visite d’entreprise Production de spiruline

60 Moulin de Penmarc’h Saint-Frégant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Après 30 ans à travailler dans l’environnement, Philippe Masquelier s’est reconverti dans l’agriculture. Il a créé en 2023 une ferme de production aquacole de spiruline. La spiruline a de multiples vertus nutritionnelles (protéines, fer, vitamines et anti-oxydants). Consommé depuis la nuit des temps par de nombreuses populations, c’est l’aliment le plus complet sur Terre connu à ce jour, juste après le lait maternel ! Venez découvrir cette production originale promise à un bel avenir !

INFOS PRATIQUES

Réservations sur cotedeslegendes.bzh et auprès de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages, Meneham (Kerlouan et Guissény en juillet août) .

60 Moulin de Penmarc’h Saint-Frégant 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise Production de spiruline Saint-Frégant a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne