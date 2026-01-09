Festival Les Zaint-Frégantables Saint-Frégant

Festival Les Zaint-Frégantables

Bourg Saint-Frégant Finistère

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

2026-07-11

Le rendez-vous de l’été revient à Saint-Frégant ! Préparez-vous pour une soirée explosive placée sous le signe de la musique, de la fête et de la bonne humeur

LES ZAINT-FRÉGANTABLES arrivent !

À l’affiche

• Les Ramoneurs de Menhirs

• Louise Contre Attaque Tribute

• Les Gaillards d’en Face

• Vincent Gelvo .

Bourg Saint-Frégant 29260 Finistère Bretagne +33 7 60 77 25 66

