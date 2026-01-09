Festival Les Zaint-Frégantables Saint-Frégant

Bourg Saint-Frégant Finistère

Tarif :

Date :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Le rendez-vous de l’été revient à Saint-Frégant ! Préparez-vous pour une soirée explosive placée sous le signe de la musique, de la fête et de la bonne humeur
LES ZAINT-FRÉGANTABLES arrivent !

À l’affiche
• Les Ramoneurs de Menhirs
• Louise Contre Attaque Tribute
• Les Gaillards d’en Face
• Vincent Gelvo   .

Bourg Saint-Frégant 29260 Finistère Bretagne +33 7 60 77 25 66 

