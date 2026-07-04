Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Anges et Cie Zone de Loisirs Grosbliederstroff

Informations pratiques

Grosbliederstroff

Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Anges et Cie

Zone de Loisirs Chemin des Confluences Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 21:45:00

fin : 2026-08-07 23:15:00

Date(s) :

2026-08-07

Nous ne pouvons pas les voir. Ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides… Bienvenue dans le monde des anges gardiens ! Paul et Léa n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l’un par l’autre. Raphaëlle et Gabriel, deux anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaëlle l’ambitieuse pourra dire adieu à sa promotion d’Archange. Quant à Gabriel le fumiste, il sera déchu et devra passer l’éternité sur Terre. L’enfer…

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Jeux et Loisirs.Tout public

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Zone de Loisirs Chemin des Confluences Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

We can’t see them. They’re always by our side without us even knowing it. They’re our protectors and guides… Welcome to the world of guardian angels! Paul and Léa were never meant to meet. But ever since, they’ve been irresistibly drawn to each other. Rapha%EBlle and Gabriel, two angels who are complete opposites, are forced to team up to set things right and prevent these two humans from falling in love. If the angels fail, the ambitious Raphaelle can kiss her promotion to Archangel goodbye. As for Gabriel the trickster, he’ll be demoted and forced to spend eternity on Earth. Hell?

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the Espace Jeux et Loisirs.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Anges et Cie Grosbliederstroff a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES