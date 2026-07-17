Festival les z’Étangs d’Art cinéma de plein air En fanfare Cour de l’école Rémering-lès-Puttelange

Informations pratiques

Rémering-lès-Puttelange

Festival les z’Étangs d’Art cinéma de plein air En fanfare

Cour de l’école 3 rue de l’école Rémering-lès-Puttelange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 21:45:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Retrouvez-nous avant la projection pour une animation musicale / karaoké Les Voix du Coin .

Thibaut est un chef d’orchestre de renomme´e internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a e´te´ adopte´, il de´couvre l’existence d’un fre`re, Jimmy, employe´ de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les se´pare, sauf l’amour de la musique. De´tectant les capacite´s musicales exceptionnelles de son fre`re, Thibaut se donne pour mission de re´parer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors a` re^ver d’une autre vie…

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries multisports couvert.Tout public

0 .

Cour de l’école 3 rue de l’école Rémering-lès-Puttelange 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Join us before the screening for a musical performance and karaoke event featuring “Les Voix du Coin.”

Thibaut is an internationally renowned conductor who travels the world. When he learns that he was adopted, he discovers he has a brother, Jimmy, who works in a school cafeteria and plays the trombone in a marching band in northern France. On the surface, everything separates them—except their love of music. Recognizing his brother’s exceptional musical talent, Thibaut makes it his mission to right the wrongs of fate. Jimmy then begins to dream of a different life…

Refreshments and light meals available on site.

Indoor multisport facility available as a backup in case of inclement weather.

L’événement Festival les z’Étangs d’Art cinéma de plein air En fanfare Rémering-lès-Puttelange a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES