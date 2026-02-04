Festival Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven

Festival Lesneven S’emmêle #3

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-20

Théâtre, marionnettes et objets

Du 20 mars au 11 avril 2026

La ville de Lesneven propose une nouvelle édition de son festival des arts marionnettiques et de théâtre d’objets Lesneven S’emmêle.

Durant une semaine, 5 compagnies régionales, 1 compagnie normande et 1 compagnie des Pays de la Loire, des artistes repérés dans les salles de spectacles et les festivals, sont invitées à nous partager leur vision du monde. Notre volonté est d’offrir un véritable tour d’horizon des différentes tendances marionnettiques actuelles. Un programme dense avec de nombreuses représentations scolaires qui concerneront tous les élèves de la ville, des ateliers d’éducation artistique et culturelle menés dans les écoles de Lesneven et à la médiathèque René Pétillon, des spectacles à destination de tous les publics.

Le TEMPS FORT proposé salle L’Atelier a lieu le samedi 11 avril 2026 de 9h30 à 17h30 avec un AFTER endiablé, Salut les Scopains à 20h30 à La Fabrik !

Une petite restauration sera assurée par l’équipe du restaurant, le midi salle L’Atelier.

BON PLAN > formules d’abonnement pour le samedi du festival afin de profiter au mieux de l’événement. Achat des PASS uniquement en médiathèque de Lesneven ou sur place le jour J.

Cheminement par F.L.O.P le 20/03 à 20h30 L’Arvorik

Tout un Cirque par Fario le 08/04 à 9h30 et 11h L’Atelier

Sueño par Singe Diesel le 10/04 à 20h30 L’Arvorik

La Fabrique par Cie Sans Soucis le 11/04 à 10h L’Atelier

Chemin des Métaphores par Singe Diesel le 11/04 à 10h45 L’Atelier

Alors ça Mord!? par Niclounivis le 11/04 à 11h30 et 15h30 L’Atelier

Hand Hop par Scopitone & Cie le 11/04 à 14h et 16h30 L’Atelier

Salut les Scopains par Scopitone & Cie le 11/04 à 20h30 La Fabrik .

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Lesneven S’emmêle #3

L’événement Festival Lesneven S’emmêle #3 Lesneven a été mis à jour le 2026-02-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne