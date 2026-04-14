Festival Lire le cinéma 2026, Cinéma Utopia, Bordeaux

Festival Lire le cinéma 2026 23 – 26 avril Cinéma Utopia Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T22:30:00+02:00

Pour la deuxième édition de ce rendez-vous, imaginé par la librairie Mollat et le Cinéma Utopia, nous mettons à l’honneur les livres consacrés au cinéma, aux films, aux cinéastes.

Préparant et prolongeant le plaisir de la séance, les livres de cinéma font partie de la vie du spectateur et éclairent celles et ceux qui trouvent dans le cinéma une façon essentielle de voir et de comprendre le monde.

PROGRAMMATION

JEU. 23/04

18h – Cinéma Utopia : Projection de LA MARQUE DU TUEUR de Seijun Suzuki. En partenariat avec Raretés japonaises.

de Seijun Suzuki. En partenariat avec Raretés japonaises. 20h45 – Cinéma Utopia : Projection de LADY YAKUZA, LE JEU DES FLEURS de Tai Kato. Suivie d’une discussion avec Stéphane du Mesnildot, auteur de « Soleil rouge » aux éditions Façonnage. Dans le cadre de Cinéma Retrouvé.

VEN. 24/04

18h – Station Ausone : Rencontre avec Bernard Stora , auteur de « Dans le cercle rouge » aux éditions Denoël.

, auteur de « Dans le cercle rouge » aux éditions Denoël. 20h15 – Cinéma Utopia : Projection de SANS RETOUR de Walter Hill. Suivie d’un échange avec Thomas Révay, auteur de « La dimension Walter Hill » aux éditions Rouge Profond.

SAM. 25/04

11h – Cinéma Utopia : Projection de LE CERCLE ROUGE de Jean-Pierre Melville. Présenté par Bernard Stora .

de Jean-Pierre Melville. Présenté par . 14h30 – Cinéma Utopia : Projection de LA FIANCÉE DU PIRATE de Nelly Kaplan. Suivie d’un échange avec Marguerite Vappereau autour de « Ce que le féminisme fait aux films » de Hélène Fiche aux éditions Agone.

DIM. 26/04

11h – Cinéma Utopia : Projection de LA DAME DE SHANGHAI d’Orson Welles. Suivie d’un échange avec Jean-François Baillon , auteur de « My name is Orson Welles » aux éditions de La table ronde.

d’Orson Welles. Suivie d’un échange avec , auteur de « My name is Orson Welles » aux éditions de La table ronde. 20h – Cinéma Utopia : Projection de SNOWPIERCER de Bong Joon-Ho. Suivie d’un échange avec Erwan Desbois, auteur de « Bong Joon-Ho, Désordre social » aux éditions Playlist Society. En partenariat avec Les Hypermondes – Futurs antérieurs #27.

Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le cinéma Utopia et la librairie Mollat font leur cinéma !